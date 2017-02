Storhamar slo serieleder Stavanger

Man skulle nesten tro at sluttspillet hadde startet da serieleder Stavanger gjestet Hamar OL-amfi. Nervene lå innlednings nærmest utenpå spillernes drakter i den viktige kamper.

Storhamar har nå vunnet tre og Stavanger to i møtene mellom lagene denne sesongen.

Med seier ville Stavanger i praksis ha sikret seriegullet. I stedet har Lørenskog torsdag sjansen til å redusere luken til to poeng med to serierunder igjen å spille.

Med seieren er Storhamar oppe på tredjeplass med 70 poeng før Vålerenga (70) og Lillehammer (69) møtes torsdag.

Gode rekker

I motsetning til tidligere møter mellom de to lagene denne sesongen kunne Storhamar stille med fire gode og jevne rekker. Det har vært Stavanger-lagets styrke så langt i sesongen at det har betydelig større kvalitet enn motstanderen på både tredje- og fjerderekken.

Det var Stavanger som kom best i gang i en jevnspilt åpningsperiode. Dan Kissel sendte gjestene i føringen da han fikk pirket inn den første scoringen i en mølje foran mål.

I midtperioden kom Storhamar kraftig tilbake og snudde fra 0-1 til 3-1. Først utnyttet Hampus Gustafsson en kontring da han slo til med et drivende slagskudd fra distanse som Ruben Smith kanskje burde ha reddet. Samme Smith var heller ikke heldig da Erik de la Roses skudd fra blålinjen spratt i isen og over leggskinnene til 2-1-ledelse.

Da Alexander Reichenberg økte til 3-1 på et susende skudd fra blålinjen i et overtall fikk Sjur Robert Nilsens menn roet nervene foran sisteperioden.

Smith hadde fått nok etter to perioder og overlot plassen til Henrik Holm. Stavanger-trener Pål Gulbrandsen stokket dessuten noe om på rekkene i forsøket på å snu kampen.

Holm fikk en del å gjøre innledningsvis og reddet mesterlig ved et par anledninger, men greide ikke å stoppe hjemmelagets unge fjerderekke da Anders Gulliksen satte inn 4-1-målet med et håndleddskudd.

Runder 100.000

Med seieren tok Storhamar seg opp til tredjeplass på tabellen a poeng med Vålerenga, men foran i innbyrdes kamper.

Stavanger avslutter årets serie med to hjemmekamper, først mot Kongsvinger lørdag og så mot Vålerenga neste tirsdag. Laget trenger fire poeng på de to kampene for å være sikker på å bli seriemester også denne sesongen.

Med 4622 tilskuere på kampen er Storhamar 216 sjeler unna å runde 100.000 tilskuere på sine hjemmekamper denne sesongen. Storhamar har igjen Kongsvinger i siste hjemmekamp neste tirsdag, så det målet bør nås.

