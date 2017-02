Hetland sier Northug trenger tid

Overtrening og svak form gjorde til slutt at Northug sa fra seg plassen i VM-troppen for kun å konsentrere seg om de to distansene han er kvalifisert til som regjerende mester.

Northug sier at han ikke er i stand til kjempe om noe som helst på distanseløp.

– Det er bare en ting som hjelper mot dette, og det er å ta tiden til hjelp. Det er kun tålmodighet som hjelper. Stress hjelper ikke mot noen ting, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til NTB.

Hetland har en forklaring på hvorfor ting tar tid. Det er ikke slik alltid at det er bare er å skru på knappen, og så er alt i orden igjen.

– Den fysiske kapasiteten kommer ikke tilbake på en-to-tre. Det å snu en slik ting kan ofte ta lengre tid enn det en håper og tror. Hvis Petter etter årets sesong får tatt seg en ordentlig ferie og får nullstilt seg ordentlig med god oppbygging, så vil han være tilbake igjen til neste vinter.

Må vente

– Det endelige svaret får dere ikke før da?

– Nei, dette får vi ikke noe svar på før til høsten.

– Hvorfor tar det såpass lang tid? Det er tross alt snakk om en utøver som er blant de best trente uavhengig av idrettsgren?

– Jo, men vi snakker likevel om en relativt kort periode i Petters karriere. Han var ifølge rapportene i veldig god form i Val Senales, og det var i slutten av oktober. Det vi snakker om er perioden november, desember og januar der han har vært utenfor. I en karriere som har vært lang så snakker vi ikke om veldig lang tid, sier Hetland.

Finaletro

Dessuten tør Hetland slett ikke å avskrive Petter Northugs sjanser på sprinten. Northug sprudlet og spøkte og var i strålende humør under tirsdagens treningsøkt.

– Jeg blir ikke overrasket om Petter kommer til finalen i denne løypa. Gjør han det, vil han få veldig mye ut av den treningen han har lagt ned. Denne mentale biten er det han er aller, aller best på, og klarer han å gå helt inn i seg selv for å ta ut det maksimale, så kan han være en av de aller beste torsdag, mener Tor Arne Hetland.

Petter Northug har sagt at han reiser hjem etter sprinten og at han kommer tilbake igjen for å gå den avsluttende femmila søndag 5. mars.

