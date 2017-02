Gulltrykket på Nilsson virker lett å bære

– For meg er det den naturligste saken i verden ikke å bry meg om hva andre forventer av meg, sier 23-åringen.

I VM-debuten i 2013 var hun den talentfulle 19-åringen som sjokkerte med femteplass.

Til OL året etter kom hun uten en eneste pallplassering fra verdenscupen, men forlot Sotsji med bronse på sprintstafetten.

Under VM i Falun hadde Nilsson ennå ikke vunnet i verdenscupen, og hennes tre sølv gjorde henne til "Silver-Stina".

Denne gangen er Stina Nilsson i et VM som den største favoritten, kanskje, av alle. Etter den første verdenscupseieren for 14 måneder siden har hun vunnet ytterligere ni ganger, blant annet de fem siste sprintene hun har vært med i.

Gulltrykket er helt klart på hennes unge skuldre foran torsdagens sprint i fri teknikk, men det virker ikke å være særlig tyngende.

– Jeg bryr meg bare om hva jeg selv vil oppnå med min skigåing. Jeg er fornøyd hvis jeg har fått ut maks fra mine forutsetninger den dagen, sier hun.

Stina Nilsson rekker å gi noen få korte svar til pressen under svenskenes treff i Vierumäki et par mil utenfor VM-byen. Det er ikke helt hennes stil å snakke om verken konkurrentene eller løypa. Det er for øvrig samme sted de norske løperne bor under VM.

Svenskenes kvinnetrener Johan Granath konstaterer i alle fall at løypa i Lahti har en del likheter med den i Otepää hvor den siste sprinten gikk. Der viste Nilsson sine taktiske kvaliteter og satte nok en gang Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng på plass.

