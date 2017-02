Guardiola hyller Bielsa som verdens beste

I helgen ble det kjent at Bielsa blir Lille-trener fra neste sesong. Argentineren er kjent for sin aggressive og offensive fotballfilosofi.

Guardiola er en av 61-åringens aller største beundrere.

– Han gjør spillere så mye, mye bedre. Jeg har ikke møtt en eneste av Bielsas tidligere spillere som ikke har sagt noe godt om ham. Alle sier hvor viktig han har vært for karrierene deres, sier spanjolen.

– Han har hjulpet meg mye med rådene sine. Jeg føler alltid at han vil hjelpe meg hver gang jeg snakker med ham.

Bielsa har vunnet tre ligatitler i Argentina, mens han i 2004 ledet hjemlandet til OL-gull. At han ikke har flere titler betyr ingenting for Guardiola.

– Titler betyr mindre enn innflytelsen han har hatt på fotballen. For meg er han verdens beste trener. Jeg ser fram til å se ham i Lille neste sesong.

Bielsa er ikke uten kontroverser. Det er ikke uten grunn at argentineren går under klengenavnet "El Loco" (galingen). Forrige sesong sjokkerte Bielsa ved å si opp trenerjobben i Marseille etter et tap i åpningsrunden. Han hadde rukket å bli en fanfavoritt etter en god debutsesong.

I fjor sommer skrev han under for Lazio, men trakk seg fra trenerjobben etter bare to dager.

(©NTB)