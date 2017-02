Allegri vraket Bonucci etter krangel

Det fortalte Allegri tirsdag.

– Bonucci er på tribunen i morgen. Det er en berettiget avgjørelse, fattet av respekt for laget, tilhengerne og klubben. Med dette er også saken avsluttet, sa treneren.

– Avgjørelsen er min, og jeg har informert klubbledelsen. Bonucci forstår det, for han er en intelligent gutt og en viktig spiller for Juventus.

Bonucci spilte i helgen sin 300. kamp for Juventus, men det oppsto uenighet mellom ham og Allegri under 4-1-seieren mot Palermo.

Etter kampen eskalerte det til åpen krangel, og det endte med at de sto og skrek til hverandre. Spilleren er bøtelagt av klubben.

Allegri medga tirsdag at hans egen oppførsel var "upassende", og sa at han for å gjøre opp for det vil betale en betydelig sum til et veldedig formål.

(©NTB)