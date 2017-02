Walcott i 100 for Arsenal mot Sutton

Walcott startet på topp for Arsenal på kunstgresset på Gander Green Lane, og satte inn sitt 100. mål for Arsenal til 2-0 etter et mønsterangrep etter 55 minutter.

Lucas Pérez ga bortelaget ledelsen etter en knapp halvtime i FA-cupoppgjøret.

Sutton, som spiller på femte nivå i England, ville stått for tidenes FA-cupbombe dersom de hadde slått storlaget Arsenal, men amatørene ble for små.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse å se mine spillere spille mot Arsenal. Vi er veldig skuffet over at vi ikke klarte å score foran så mange supportere, men stolthet er den overveldende følelsen jeg sitter igjen med, sa Sutton-manager Paul Doswell.

Dermed er det Arsène Wengers menn som skal spille kvartfinale.

– Vi gjorde jobben. Det var ingen enkel kamp. Vi må gi dem honnør for å utfordre oss på hver eneste feil vi gjør. De spilte veldig bra, sa Wenger til BBC.

I neste runde venter nok et "non league"-lag i form av overraskelseslaget Lincoln.

Ospina-blemme

Etter en litt nølende åpning på uvant kunstgress var Arsenal dødelig effektive på en kontring etter 27 minutter. Granit Xhaka slo ballen ut til Pérez på høyre, før spanjolen tok med seg ballen innover i banen. Et innleggsforsøk mot Walcott hadde god retning, og snek seg inn i det lengste hjørnet uten at Walcott var borti ballen.

Arsenal var nære å legge på til 2-0 like etter, men en avslutning fra Nacho Monreal fra venstresiden av 16-meteren ble reddet glimrende av Ross Worner i Sutton-målet.

Sutton fikk en gratissjanse av David Ospina i Arsenal-målet like før pause, men Adam May skjøt utenfor etter å ha fått ballen i beina på 20 meter.

Deacon i tverrliggeren

Andre omgang var kun ti minutter gammel da Arsenal rullet opp på venstresiden. Et innlegg fra Monreal havnet hos en umarkert Walcott på bakre stolpe, som enkelt bredsidet inn 2-0.

Tidligere Arsenal-junior Roarie Deacon var utrolig nære å redusere mot gamleklubben, men skuddet fra drøye 20 meter smalt i tverrliggeren og ut etter 65 minutter.

Alex Oxlade-Chamberlain holdt lekestue på venstresiden med et drøyt kvarter igjen, og engelskmannen hadde med seg Walcott inne foran mål, men Oxlade-Chamberlain klarte ikke treffe sin lagkamerat.

Alexis Sánchez sto for to målgivende som innbytter i forrige runde av FA-cupen, men chileneren klarte ikke bidra til å øke Arsenals ledelse etter at han kom inn etter 74 minutter. Dermed endte det med 2-0-seier til Arsenal over Sutton.

(©NTB)