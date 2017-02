Fourcade har passert Svendsen

Før VM i Hochfilzen startet hadde Fourcade både Emil Hegle Svendsen og tyskerne Sven Fischer og Ricco Gross foran seg på den nevnte statistikken. Svendsen sto da med 26 medaljer i OL- og VM-sammenheng, mens Fourcade hadde 24.

Gross og Fischer endte sine karrierer på henholdsvis 28 og 27.

– Jeg ser at det er mulig å klatre litt på den statistikken i løpet av VM, og det trigger meg selvfølgelig litt. Samtidig kan det fort bli to skritt fram og ett tilbake, sa Emil Hegle Svendsen til NTB før VM startet, med henvisning til at Fourcade var på skuddhold.

Mens trønderen har hatt et tyngre VM enn han hadde håpet, har Fourcade høstet medalje etter medalje. Foran søndagens avsluttende fellesstart har franskmannen økt sitt antall til 28. Dermed har han tangert nevnte Gross og har kun Ole Einar Bjørndalen foran seg på lista.

Skiskytterkongen fra Simostranda står til gjengjeld med 58 VM-medaljer.

Søndag kan både Fourcade, Bjørndalen og Svendsen pynte ytterligere på sin statistikk. Franskmannen signaliserte samtidig tidligere i VM at han tror det blir vrient å slå Bjørndalens tall.

– Skal jeg klare å slå den, må han snart slutte å ta medaljer, smilte medaljegrossisten.

(©NTB)