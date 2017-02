Dahlmeier kan overgå Bjørndalen

Dahlmeier er for lengst dronningen av årets verdensmesterskap i den østerrikske alpelandsbyen. Lørdag var hun ankerkvinne på det tyske laget som gikk til topps på kvinnestafetten. Gullet var Dahlmeiers fjerde i mesterskapet.

Kun på sprinten har 23-åringen måttet se seg slått så langt i mesterskapet. Da tok tsjekkiske Gabriela Koukalová en svært etterlengtet VM-tittel, mens Dahlmeier fulgte hakk i hæl på sølvplass.

Med fire gull og ett sølv har Dahlmeier allerede passert Ole Einar Bjørndalens medaljefangst fra sist det var VM i Hochfilzen. Da reiste skiskytterkongen hjem med fire gull samt en sjetteplass på normaldistansen.

Søndag kan Dahlmeier også toppe gullfangsten til evighetsmaskinen fra 2005.

Kjempefavoritt

VM avsluttes med fellesstart, der den tyske stjernen må finne seg i å være gigantisk favoritt.

23-åringen har vært den soleklare eneren på kvinnesiden i internasjonal skiskyting denne sesongen. Med unntak av sjuendeplassen på jaktstarten i tsjekkiske Nove Mesto før jul, har ikke Dahlmeier vært dårligere enn nummer fire i noe renn i vinter.

Den tyske yndlingen har i tillegg under VM vist evne til å presse grensene for hva hun selv kan tåle. Etter onsdagens normaldistanse kollapset Dahlmeier etter å ha fått et plutselig blodtrykksfall etter målgang, likt det Emil Hegle Svendsen opplevde etter mennenes sprint. Etter å ha avgjort stafetten fredag fikk hun igjen problemer og måtte ha legetilsyn.

Lørdag sendte Tysklands skiskytterforbund ut en videobeskjed der 23-åringen forsikrer om at hun er restituert og klar til søndagens fellesstart.

– Jeg føler meg veldig bra. Det er ingenting som hindrer meg i å gå fellesstarten, sa Dahlmeier der.

Ikke bekymret

VM-dronningen er heller ikke redd for å gå i kjelleren på ny.

– Jeg lukker øyene og kjører på. Så fort jeg har passert målstreken kan jeg trygt falle om. Da kommer legen og plukker meg opp, sier Dahlmeier.

Søndag kan hun bli den første skiskytteren i historien som vinner fem gull i ett og samme VM. Ole Einar Bjørndalen har vunnet fire to ganger tidligere. Første gang i Hochfilzen i 2005, og i sørkoreanske Pyeongchang i 2009 gjentok han bragden.

Om Dahlmeier ender med å toppe Bjørndalens to drømme-VM, har hun samtidig en lang vei å gå for å matche skiskytterkongen på de fleste andre statistikker. Den tyske jenta står i øyeblikket med 12 VM-medaljer, seks av dem i gull. Bjørndalen har 45 medaljer og 20 gull.

