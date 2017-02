Berge imponerte for Genk

19-åringen, som debuterte for den belgiske klubben i januar etter overgangen fra Vålerenga, begynner å bli varm i Genk-trøya.

Søndag spilte han hele kampen da Genk spilte uavgjort mot Charleroi på hjemmebane. Det var nordmannens tredje seriekamp fra start.

I en spørreundersøkelse på Genks offisielle Facebook-side fikk Berge nest flest stemmer, kun slått av målscorer Leandro Trossard.

Belgierens ga hjemmelaget ledelsen så sent som i det 84. minutt, men kun to minutter senere utlignet Stergos Marinos for Charleroi.

Genk ligger som sju i belgisk 1. divisjon. Charleroi er på plassen foran med to poeng mer enn Sander Berge og co.

