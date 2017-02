Tarjei Bø: - Det satt mellom ørene

Storebror Bø måtte ut i strafferunden på tredje etappe. Det slukket det siste lille håpet om en norsk medalje. Samtidig var den norske kvartetten allerede kraftig på etterskudd da 28-åringen fikk trøbbel på sin stående skyting.

– Jeg hadde forberedt alle scenarioer utenom dette. Jeg hadde ikke gått gjennom at jeg skulle være så dårlig, sa Bø til NTB etter å ha sendt lillebror Johannes ut på ankeretappen.

På spørsmål om hva som lå bak de fire bomskuddene, svarte han:

– På stående var jeg ikke helt på plass i nuet. Jeg klarte ikke smalne inn fokuset til det jeg skulle gjøre. Det ble ikke for mange tanker, men kanskje heller motsatt. Litt for lite tanker.

Sammen med tyske Arnd Peiffer satte han opp et voldsomt tempo i sporet fra start på den tredje etappen, i et håp om å redusere forspranget til tetlagene. 28-åringen ville imidlertid ikke være med på at han fikk svi for det på standplass.

– Nei, det tror jeg ikke. Reaksjonsevnen blir alltid svekket når du presser hardt, men beina var greie. Det var mest fokuset som ikke var der det skulle. Det satt mest mellom ørene, sa han.

Sisterunden ble en kamp for å gi lillebror Johannes et så godt utgangspunkt som mulig på ankeretappen.

– Det var tøft, men da handlet det om å minimere tapet. Det hjelper ikke å legge seg ned og grine. Jeg måtte bare gi gass, sa Tarjei.

Søndag avslutter han VM med fellesstart i Hochfilzen.

