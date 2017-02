Ingen bortforklaringer fra Svendsen

Åttendeplassen var Norges svakeste stafettplassering i VM siden mesterskapet i bulgarske Borovetz i 1993. Da ble det niendeplass. Det var før Ole Einar Bjørndalen innledet sin storhetstid.

– Vi er langt unna der vi skal være alle mann, egentlig. Ole gikk ikke noen kjempeetappe, det gjorde heller ikke jeg, og Tarjei fikk strafferunde. Det er bare å ta innover seg at det er dagens fasit, sa Svendsen da han kom til pressesonen etter endt etappe.

Etter stafetten antydet både skiskytterforbundets idrettssjef Morten Aa Djupvik og landslagstrener Egil Kristiansen at forklaringen på det som ser ut til å bli et uvanlig medaljefattig norsk VM trolig er sammensatt.

For dårlig

Sykdom har blant annet skapt problemer for flere av utøverne i den norske VM-troppen. Svendsen er én av dem.

– Det finnes alltid forklaringer, men det skygger ikke over at det vi gjør her er for dårlig. Vi skal kunne være med å kjempe uansett. Vi kommer ikke unna at vi gjør en for dårlig jobb, sa trønderen lørdag.

Han hadde ikke den helt gode følelsen etter sin etappe, til tross for at han klarte seg godt både på standplass og i skisporet.

– Jeg brukte heldigvis bare ett ekstraskudd, men det gikk tungt. I tillegg er jeg litt usikker på hvor gode ski vi hadde. Jeg følte ikke at jeg hadde flyt der ute, sa 31-åringen.

Nedturer

Åttendeplassen føyer seg inn i rekken av nedturer for veteranen i årets VM.

– Det sier seg selv at det (VM) har vært fryktelig tungt og kjedelig, men sånn er det. Det første man må gjøre er å innse hvor man står og jobbe ut fra det, sa Svendsen.

– Det hjelper ikke så mye å grave seg ned heller. Jeg har gjort det nok i min karriere og har ikke blitt så mye bedre av det, tilføyde han.

Søndag avslutter trønderen mesterskapet med fellesstart.

– Formen er ikke overlegent bra, så jeg får prøve å henge på og skyte treff. Det er mitt håp, sa han.

(©NTB)