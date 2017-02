Harald J. Riiber beste norske i Planica

De tok ulike veier til sine topp-seks-plasseringer. Riiber var tredje best i hopprennet, men falt to plasseringer med 18. beste langrennstid. Johansen gikk ut som nummer 20, men avanserte kraftig med dagens nest beste langrennstid.

Lukas Klapfer fra Østerrike tok en klar seier, 18,7 sekund foran tyske Terence Weber. To tyskere og to østerrikere la beslag på plassene foran de to beste nordmennene.

Riiber og Johansen var henholdsvis 47,5 og 52,3 sekunder bak vinneren.

Sindre Ure Søtvik endte på 9.-plass, mens Thomas Kjelbotn ble nummer 19. Øvrige nordmenn endte utenfor topp 30.

I kontinentalcupen totalt er Søtvik beste nordmann på 3.-plass. Martin Fritz fra Østerrike leder med 514 poeng foran lørdagens treer, tyske David Welder, med 438. Søtvik har 413 poeng.

Det er nytt renn i Planica søndag.

