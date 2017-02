Bale tilbake med scoring

Bale har vært gjennom en ankeloperasjon, men var tilbake i kamptroppen hjemme mot Espanyol.

Álvaro Morata ga Zinedine Zidanes lag ledelsen etter 33 minutter før Bale entret banen etter 71 minutter. Han erstattet nettopp Morata. Etter 83 minutter la han på til 2-0 og avgjorde kampen for Madrid-laget.

Real Madrid topper La Liga med 52 poeng og har en kamp færre spilt enn Barcelona, som er på annenplass med 48 poeng.

Espanyol ligger på niendeplass med 32 poeng.

Lynraskt hattrick

Kévin Gameiro scoret tre ganger på under fem minutter da Atlético Madrid slo Sporting Gijon 4-1 borte i tidligere lørdag.

Etter at Yannick Carrasco og Sergio Álvarez hadde scoret en gang hver for hvert sitt lag like etter pause, virket det å gå mot uavgjort før Gameiro fant ut at han ville det annerledes.

Franskmannen satte inn 2-1 etter 80 minutter og la på til 3-1 kun minuttet senere. Noen minutter senere var han på plass igjen og fullførte sitt hattrick med 4-1-scoringen etter 85 minutter.

Resultatet gjør at Atlético Madrid ligger på fjerdeplass i La Liga med 45 poeng. Sporting Gijon ligger fortsatt under streken med 16 poeng.

