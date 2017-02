Ødegaard vraket da Heerenveen tapte

Ødegaard startet de tre foregående kampene for "De Superfriezen", men måtte altså nøye seg med et kort innhopp i lørdagens seriekamp på bortegress. Han kom til et skudd på tampen, men avslutningen ble blokkert. Landsmannen Morten Thorsby fikk spille hele kampen for Heerenveen, men heller ikke han klarte å bidra til poeng.

Norsk-kosovaren Bersant Celina spilte 81 minutter for Twente. Han fikk se lagkameraten Mateusz Klich bli matchvinner fra straffemerket i det 54. spilleminutt. Gjestene kom aldri tilbake i oppgjøret foran 25.100 tilskuere.

Twente klatret dermed forbi Heerenveen på tabellen i den nederlandske æresdivisjonen. Celina og lagkameratene ligger på sjetteplass etter 23 kamper, poenget foran Heerenveen. Sistnevnte (8.-plass) har hele 24 poeng opp til Feyenoord. Serielederen har i tillegg en kamp mindre spilt. Det samme gjelder både Ajax, AZ Alkmaar og Vitesse. Alle er foran Ødegaard og co. på tabellen.

Tabelltreer PSV sikret seg tre poeng lørdag. Marco van Ginkel, Bart Ramselaar og Luuk de Jong scoret for vertene i 3-1-seieren mot NEC Nijmegen, mens Ali Messaoud scoret for gjestene. PSV har fem poeng opp til tabelltoppen.

Øvrige kamper lørdag: Heracles– Excelsior 4-0, Utrecht– Zwolle 3-1.

