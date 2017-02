Skjøld jakter på det ekstreme i lørdagens slalåm

– Femteplassen i Levi, i sesongåpningen, var over all forventning. Da fikk jeg full klaff i begge omgangene, men jeg må innrømme at jeg har vært ganske fornøyd med utviklingen jeg har hatt etterpå også, sier hun til NTB.

– Derfor ville det vært helt ekstremt å kunne matche femteplassen fra Levi her i VM, og alt er mulig med full klaff. Jeg vil vel si at en plass blant de ti beste ville være stort for meg også her i St. Moritz. Jeg drømmer om å få til to omganger som i Levi, men jeg skal ha fokus på meg selv, og alt ligger til rette for at det kan bli bra. Alt er opp til meg, legger Gjøvik-jenta til.

Stabil

Gjøviks store håp har hatt en ganske så stabil sesong med fem renn innenfor de 15 beste i tillegg til en 21.-plass i verdenscupen.

– Jo, jeg må si jeg er veldig fornøyd med sesongen, bortsett fra den lille perioden da jeg var syk. 10.-plassen i Semmering var jo også veldig bra, og bare en gang har jeg kjørt ut, kommenterer hun.

– Jeg har klart å stabilisere meg på et jevnt høyt nivå. Det har vært målet med sesongen, og jeg kan ikke si annet enn at det har vært veldig gøy, fortsetter hun.

Hun sier også at målet i år har vært å gjennomføre en sesong uten å ha for stor respekt for konkurrentene som hører hjemme blant verdens aller beste. Det har hun klart.

– Jeg har følt jeg har klart å levere veldig mye bra. Det er ikke alltid jeg har klart å levere to gode omganger, men stort sett har det gått bra.

Mer kald

– Jeg må lære meg å bli enda mer kald, slik at jeg kan klare å få ut enda mer av de kuleste rundene jeg får til på trening også i renn. Jeg må bli enda mer varm i trøya i verdenscupen, for fortsatt blir jeg litt nervøs. Jeg må senke skuldrene og få ut mer av det jeg er god for, svarer Maren Skjøld på NTBs spørsmål om hva hun kan gjøre for å løfte seg enda et hakk eller to.

– Jeg vet at jeg har mer å gå på, og jeg skal ikke legge skjul på at det er ekstremt motiverende å gå på for fullt videre når jeg ser på de beste omgangene jeg får til, sier hun videre.

Hun har også planer om å utvide repertoaret også på verdenscupnivå. For henne er det uaktuelt å ende opp som rendyrket slalåmkjører.

– Det blir litt ensformig å bare drive med én disiplin. Det har nok ikke slalåmkjøringen min godt av heller, så jeg tenker det er viktig å koble av med litt andre disipliner også. I fjor da jeg vant europacupen sammenlagt, presterte jeg også i fartsdisipliner. Det håper jeg å kunne fortsette med, slik at jeg kan være med i kombinasjonen, for eksempel, forteller hun.

Bra bakke

Hun sier at VM-bakken i St. Moritz er noe bortimot midt i blinken for henne. Derfor er det grunn til å stille forventninger, selv om VM er tøft og med små marginer. Dessuten er Maren Skjøld VM-debutant, selv om hun var gjennom ildprøven i lagkonkurransen, der Norge ble slått ut av verdensmesterne fra Frankrike i kvartfinalen

– Bakken her passer meg bra. Det er en start der man må være veldig "på" med en gang. Det liker jeg. Deretter kommer man ut på en flate som jeg er ganske god til å kjøre, forklarer hun.

– Jeg liker også at det er mye terreng nedover, men jeg prøver ikke å ha så mye fokus på bakken, avslutter Maren Skjøld.

