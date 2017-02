Lekende lett for Juventus

Den italienske serielederen tok dermed sin sjette strake trepoenger. Juventus styrer mot nok et seriemesterskap. Torino-laget har vunnet ligaen samtlige ganger de fem siste årene.

Claudio Marchisio tok storlaget i ledelsen etter 13 minutter. Midtbanespilleren slo til på en returball etter at Palermos målvakt reddet Gonzalo Higuains frisparkforsøk.

Frisparkmål

Aleesami spilte hele kampen for bortelaget. Den norske landslagsspilleren laget et kostbart frispark da han felte Stefano Sturaro fem minutter før pause. Fra 23 meter curlet Paulo Dybala inn 2-0 over Palermo-muren.

I det 63. minutt var det Higuains tur til å komme på scoringslista. Den argentinske toppscoreren var iskald og løftet ballen over en utrusende keeper.

På tampen gjordeDybala sitt andre mål for kvelden. Med venstrefoten scoret han på en hælpasning fra Higuain.

Ti poeng

Palermo fikk med seg et trøstemål daIvaylo Chochev reduserte tre minutter på overtid. Dermed stoppet Juventus' rekke uten baklengs på fem kamper.

Juventus topper Serie A ti poeng foran Roma, som møter Torino på hjemmebane søndag.

Aleesami og Palermo ligger på 18.-plass med sine 14 poeng. Det skiller åtte poeng opp til Empoli på trygg grunn. Det ser med andre ord meget mørkt ut for nordmannens lag.

