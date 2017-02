Haugen feiret sin aller første pallplass med latter og gråt

Han lå på sjuendeplass etter første omgang, men hadde seierspallen innen rekkevidde. Annenomgangen ble på ingen måte perfekt, for det ble litt rock'n roll og noen feil. Derfor ble ventetiden i målområdet før alt var klart ekstra spennende.

– Hva trodde du selv da du kom til mål?

– Da jeg var nede etter annenomgangen var Bjørnar Neteland overbevist om at jeg kom til å ta en medalje. Henrik Kristoffersen sa det samme, mens jeg mente det ville bli en fjerdeplass til, og egentlig ville det vært veldig bra, fortalte Haugen til NTB.

– Jeg ville vært fornøyd med det, og derfor blir det et ekstra rush når det gikk opp for meg at det virkelig ville bli en plass på pallen. Det var helt ekstremt og mye følelser, fortsatte han med bronsegliset om munnen.

– Da bronsen var i boks var det vill jubel og en blanding av å ville gråte og le på samme tid. Det boblet over på en måte. Det var kult, jublet Haugen da han møtte norsk presse på tomannshånd etter den internasjonale pressekonferansen.

Vill annenomgang

Gullet gikk som ventet, til Marcel Hirscher. Han fikk med lagkameraten fra Østerrike, Roland Leitinger på sølvplass, men etter østerrikerne tok Haugen og Henrik Kristoffersen de neste plassene.

For Leif Kristian Haugen ble det spesielt, for han har aldri vært på seierspallen i verdenscupen. Det er blitt med to fjerdeplasser, og de er attpåtil kommet i slalåm.

– Jeg var ekstremt nervøs mellom omgangene og hadde også problemer med å sove i natt. Men jeg klarte å slippe meg løs og angripe, selv om det var et vilt løp i annenomgangen. Det var raskt, men ikke helt uten feil. Derfor tenkte jeg det fort kunne komme én og dytte meg vekk fra pallen, forklarte han.

Haugen fortalte også om en vrien annenomgang etter at snøen kom og sikten ble dårligere. Det var mange, også blant løpere i favorittsjiktet, som fikk problemer.

– Det var vanskelig i annenomgangen med snø og dårligere sikt. Det var krevende for de fleste. Selv Alexis Pinturault måtte bite i det sure eplet, og han har vært raskest i storslalåm i hele år sammen med Marcel Hirscher, sa Lommedalen-løperen.

Åpning for bronse

– Henrik og jeg snakket om det torsdag at Hirscher og Pinturault ville bli vanskelige å slå, men det var en åpning for tredjeplassen, og den kunne vi andre være med og kjempe om. Jeg klarte å ta den i dag, sa en stolt Haugen.

Han hadde også fått mye skryt, men det var en melding han satte mer pris på enn andre.

– Det var utrolig kult at Kjetil Jansrud mente det var den mest fortjente medaljen. Selvsagt er det ekstremt artig at folk setter pris på at vi gjør det, for vi er et lite, men veldig slagkraftig lag, mente Haugen.

– Det er spesielt å få være med og være en av dem som har klart å kapre en medalje i et mesterskap, når jeg ser på og tenker på alle de gode løperne vi har hatt opp gjennom årene, reflekterte han videre.

Han sa også at han har kriget lenge mot mange og ventet på å få tatt ut to gode omganger.

– At alt sitter som det skal og den første pallplassen og medaljen kommer i et VM er utrolig. 29 år og på pallen for første gang. Det er ekstra deilig når det skjer her. Det var nære i Kitzbühel og da sa jeg litt på fleip at den første pallplassen fikk komme i VM. Det var jo så jeg nesten ikke torde tro på det, for det kunne ha resultert i enda høyere skuldrer, men i dag klarte jeg å fokusere på oppgavene, sa Bronse-Haugen til NTB.

