Bjørgen glad etter utvalgets "frikjennelse"

– Vi ble på en måte frikjent, men så er det små ting i forbindelser med rutiner som kom fram. Det var litt som forventet. Jeg er veldig glad for at det kom en grundig vurdering, sa Bjørgen til pressen i estiske Otepää fredag.

Det uavhengige granskningsutvalget som kikket nærmere på bruk av medisinering i norsk langrenn, la torsdag fram rapporten som viser at landslagene ikke har drevet uforsvarlig behandling av utøvere uten astma.

De peker derimot på en del rutiner som bør endres og forbedres. I tillegg viser utvalget til at bruken av forstøverapparat kan oppleves som "etisk problematisk".

– Det kan gi et uheldig signal ved at unge føler at de må bruke dette for å bli gode idrettsutøvere, sa utvalgsleder Katharina Rise til NTB.

– Det var en grundig rapport. Den var lang, og jeg har ikke lest hele. Men jeg er veldig fornøyd med at den kom, sa Bjørgen.

På spørsmål om hvordan hun tror rapporten blir tatt imot i utlandet, svarte hun følgende:

– Det tenker jeg ikke så mye på. Jeg er veldig glad for at rapporten kom, så får vi se om andre nasjoner leser den eller ei, sa den norske langrennsdronninga.

