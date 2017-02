Uavgjort for Berge i europacupdebuten

Den norske 19-åringen debuterte for Genk i januar og fikk torsdag sine første minutter for den belgiske klubben i europacupsammenheng. Berge erstattet Bennard Kumordzi på stillingen 1-1 i det 64. minutt i Romania.

Sju minutter før slutt scoret Leandro Trossard det som kan vise seg å bli et meget viktig bortemål for Genk, men seier holdt det ikke til. Astra utlignet i det 90. minutt til 2-2.

Jonas Svensson var ikke i troppen til AZ Alkmaar mot Lyon som følge av et brått dødsfall i familien. Den tidligere Rosenborg-backen har reist hjem til Norge for å være sammen med familien i Verdal. Uten Svensson tapte AZ 1-4 for Lyon. Alexandre Lacazette scoret to av målene for franskmennene, Lucas Tousart og Jordan Ferri scoret de to andre. Dermed skal det mye til for at nederlenderne tar seg videre.

Tarik Elyounoussi var heller ikke i aksjon for sitt Olympiakos. Nordmannen var ikke i troppen mot Osmanlispor. Kampen endte 0-0.

