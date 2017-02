Tottenham på etterskudd i europaligaen

Gjestene fra London var det beste laget fram tilJérémy Perbets scoring i det 59. minutt. Derfra og ut var Spurs ordentlig på felgen.

Perbert ga Gent ledelsen mot spillets gang. Den franske 32-åringen fikk først et forsøk stoppet av Ben Davies, men han lot seg ikke be to ganger da han fikk ballen tilbake. Angriperen skjøt i lengste hjørne.

Scoringen ga det belgiske hjemmepublikummet et enormt løft. Tilskuerne skapte en elektrisk stemning og begynte å synge "Vi skal til Wembley". Returkampen spilles nettopp på Englands berømte nasjonalarena torsdag i neste uke.

Bosnier i sentrum

Vanligvis bunnsolide Tottenham mistet disiplinen den siste halvtimen. Danijel Milicevic ble et aldri så lite mareritt for gjestenes forsvar. Bosnieren var flere ganger svært nær å doble til 2–0.

Etter 70 minutter stanget han ballen over tverrliggeren, mens han ikke lenge etterpå kunne stå helt alene og skyte fra 20 meter. I full strekk fistet Spurs-keeper Hugo Lloris ballen i stolpen.

Tottenham hadde oppgjørets første sjanse. Dele Alli skjøt så vidt utenfor med et lavt skudd etter tolv minutter.

Gent klarte aldri å true London-laget nevneverdig i første omgang. Det skulle endre seg dramatisk etter pause.

Men også i annen omgang kom Spurs best i gang. I det 49. minutt dunket Harry Kane en suser i stolpen og ut. Dette var ikke de liljehvites kveld, og til slutt ble det et fortjent tap.

Etter fem bortekamper har Tottenham fortsatt aldri vunnet på belgisk jord.

Sterkt lag

Spurs-manager Mauricio Pochettino tar europaligaen på alvor. Til torsdagens kamp gjorde han kun to endringer på laget som tapte 0–2 borte mot Liverpool sist helg. Harry Winks og Moussa Sissoko fikk starte framfor Christian Eriksen og Son Heung-min.

– Premier League er veldig viktig, men der har vi nå to uker fri. Vi ønsker å gå til neste runde i både europaligaen og FA-cupen. Vi må prøve å vinne disse turneringene, sa Pochettino til BT Sports før kampstart.

Tottenham jakter sitt første europacuptrofé siden klubben vant UEFA-cupen i 1984.

I hjemlig serie ligger Gent helt nede på åttendeplass. Trond Sollieds tidligere klubb har kun vunnet to av sine ti siste ligakamper.

