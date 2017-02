Aha-opplevelser gjør at Løseth har fått igjen troen i storslalåm

– Storslalåmformen min var veldig god før jul, og jeg føler at jeg fant tilbake til den i forrige uke. Den har vært litt sånn halvveis fra romjula, men et par aha-opplevelser gjorde at storslalåmkjøringen fra før jul kom tilbake igjen, forteller Nina Løseth til NTB.Hun har ikke trent spesielt mye storslalåm for å finne tilbake godfølelsen. Den er liksom kommet av seg selv. – Jeg har trent omtrent like mye slalåm som storslalåm før dette mesterskapet. Stort sett har jeg vært på Norefjell for de siste forberedelsene. Jeg må også si at slalåmformen min har vært veldig stabil gjennom hele sesongen. Der har jeg ikke trengt å lete etter noe. I slalåm har det bare vært snakk om finjusteringer, forklarer hun. – Når det gjelder storslalåm lurte jeg rett og slett på hvor formen var blitt av en periode nå i januar, men den kom til rette igjen den også.Trening med Maren Nina Løseth har kjørt i VM-bakkene i St. Moritz mange ganger. Hun liker både området og traseene. Det er et godt tegn. – Jeg synes bakkene her er bra for meg, for nå har Maren (Skjøld) lært meg å kjøre på flatene. Vi har jobbet veldig bra mot den første flaten med tanke på slalåmen. Der har jeg hatt en tendens til å tape innmari mye, sier Løseth. Den siste oppladningen kommer til å foregå på arenaen og i området der gullet skal deles ut, men medaljer tenker ikke det norske håpet mye på. Jobbet med det mentale – Jeg tenker ikke medaljer verken når det gjelder slalåm eller storslalåm. Tenker man slik, har man tapt på forhånd. Jeg har jobbet mye med det mentale i det siste. Jeg tenker på meg selv og mine arbeidsoppgaver. Det jeg har lært er ikke å gå inn i konkurranser og være for konkurranseorientert, for det funker veldig dårlig for meg, forteller Løseth. Når hun står i startboksen, skyver hun alle tanker på plasseringer og medaljer i bakgrunnen. Da er det bare arbeidsoppgaver og hva hun skal gjøre i hver sving som gjelder. – Jeg føler meg veldig trygg på det jeg skal gjøre her. Selvtilliten er bra etter det som har skjedd til nå i sesongen. Jeg mener jeg har et godt utgangspunkt, kommenterer Løseth til NTB. – Jeg tror kanskje jeg er i bedre form enn noensinne i storslalåm etter den nedturen jeg har hatt. Nå er jeg i alle fall innstilt på å få tatt ut mitt beste. Løseth og co. kjører storslalåm fra 09.45 torsdag.

(©NTB)