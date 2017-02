VM-oppvarmingen endelig over for Kristin Lysdahl

– Jo, på en måte ja, jeg må innrømme at VM starter for alvor med storslalåm, for det var den grenen jeg trodde jeg skulle kjøre. Men så fikk jeg lov til å kjøre alt annet også. Det har vært morsomt, men jeg føler at fartsøvelsene, og det jeg har vært med på til nå, har vært oppvarming for storslalåmen. Det er jo i den øvelsen jeg legger mest press på meg selv, sier den yngste norske VM-deltakeren i alpint til NTB.

– Hva er så spesielt med deg og storslalåm da?

– Jeg har alltid likt meg best i storslalåm, men vet ikke helt hvorfor det er blitt slik. Jeg har hele tiden hatt god toppfart der, men også gjort mye feil. Det har vært mange raske svinger, men også mange dårlige. Det må jeg innrømme. I det siste er det blitt færre feil og flere bra svinger, så det er mer kontinuitet jeg har fått til nå, forteller hun.

– Jeg har jo også fått litt mer erfaring. Jeg er ikke så ung og dum som jeg var lenger. Før gikk jeg på med ungt pågangsmot. Nå jobber jeg mer teknisk og taktisk med kjøringen, understreker hun.

Har imponert

Kristin Lysdahl er ingen erfaren kjører blant de aller beste, for til nå er det bare blitt tre starter i verdenscupen. 17.-plassen fra rennet i Semmering like før nyttår er det beste på øverste nivå til nå.

– Det har gått veldig bra for meg i storslalåmen i europacupen i år. Der har jeg vært på pallen i alle rennene jeg har kjørt i den øvelsen, men det er likevel bare blitt to seirer, forteller hun.

– Kan det si noe om hva du kan forvente og hva du har som mål i VM?

– Det er vanskelig i VM, men på den annen side er det ikke så mange gode med, for de beste nasjonene kan jo bare stille med fire utøvere. De kan ha med flere i verdenscupen. Men målet er at jeg ikke skal gjøre det dårligere enn i de andre verdenscuprennene jeg har kjørt, forklarer hun på sin stillferdige måte.

– Jeg har 17.- og 24.-plass fra verdenscupen tidligere, så målet og lysten er å gjøre det bedre enn det. Derfor er det et mål jeg har for meg selv, å komme inn blant de 15 beste.

"VM-pers"

Kristin Lysdahl innledet VM med 27.-plass i super G. Deretter ble det 17.-plass i kombinasjonen og 24.-plass i ut. Det forteller at hun er best på den tekniske siden. Derfor bør målet om en plass blant de 15 beste i storslalåm være godt innen rekkevidde,

– Liker du bakken her?

– Jeg synes bakken og traseen ser morsom ut med mye terreng. Den er også litt flat og det passer meg bra. Dessuten liker jeg meg på is, forteller hun.

– Du kan vel også senke skuldrene litt etter å ha vært i VM en drøy uke, for VM-nervene har du vel lagt bak deg?

– Ja, nå er jeg også blitt vant til å være i VM. Onsdag, som er en slags fridag, kommer jeg til å satse på storslalåmtrening, for det har jeg ikke trent på halvannen uke, svarer hun.

– Har VM svart til forventningene?

– Jeg er fornøyd med den innsatsen jeg har prestert til nå. Det har vært god erfaring, selv om man alltid ønsker å gjøre det litt bedre, sier Kristin Lysdahl til NTB.

