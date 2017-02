"Strøkne" forhold kan gi Mowinckel "strøken" plassering

Det er i den disiplinen hun har gjort det best i verdenscupen i år. Hun har tre plasseringer blant de ti beste, med fjerdeplassen fra rennet i Semmering like før nyttårsaften som topp.

I VM har hun 18.-plass fra Beaver Creek for to år siden og 21.-plass fra Schladming som plasseringer før torsdagens renn som hun har visse forhåpninger til.

– Jeg venter strøkne forhold til storslalåmen her. Det er forhold som jeg liker veldig godt og som passer skikjøringen min ganske bra. Dette er jo en bakke jeg har hatt mye suksess i tidligere, og storslalåmen er ikke noe unntak i så måte, så det blir spennende, sier Mowinckel til NTB.

– Det er jo også i storslalåm jeg har vist sterkest resultater i år, og det er i den disiplinen jeg føler skikjøringen min er sterkest akkurat nå, så slik sett er det absolutt der jeg føler jeg kan ha mest å vise fram, fortsetter hun.

Kjedelig

Ragnhild Mowinckel er forsiktig med å spå noe om utfallet. Hun vil heller ikke veldig gjerne snakke om mål og forventninger til VM-avslutningen for hennes del.

– Er det et mål å toppe 6.-plassen fra super G?

– Jeg håper skikjøringen min må passe, og gjør den det, blir jeg fornøyd med resultatet. Det er et kjedelig svar, men slik er det ..., sier hun.

– Jeg må tørre å slippe meg løs og ikke holde igjen. Kjøringen må sitte som den gjorde i super G. Jeg må ha stor bevegelse og la skiene gå. Det er nok det viktigste for å få suksess i storslalåmen torsdag. Topphastigheten har jeg inne, mener hun.

Stolt

Ragnhild Mowinckel innledet VM i St. Moritz med en fantastisk sjetteplass i super G. Deretter ble det 10.-plass i kombinasjonen og en heller svak 20.-plass i utfor.

– 6.-plassen fra super G kan jeg flyte litt på, og i storslalåm har det klaffet greit for meg i år. Jeg er trygg på den disiplinen. Så det er bare å kjøre og la det stå til på torsdag. Men hun vil ikke røpe hva hun ser for seg av plassering.

– Hvordan vil du karakterisere VM til nå?

– Det har vært et greit VM for meg, og sjetteplassen fra super G er jeg stolt av. Den plasseringen henger høyt. Jeg er skuffet over utfor, mens kombinasjonen var grei nok, forteller Ragnhild Mowinckel til NTB.

(©NTB)