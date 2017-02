Real Madrid festet grepet mot Napoli

Etter å ha kommet under slo hjemmelaget tilbake, og det var ingen tvil om at de regjerende mesterne skulle vinne komfortabelt. Napoli, som ofte scorer masse mål i sine kamper, var ikke i nærheten mot Real Madrids stjernemannskap denne gangen.

Real Madrid sto som vanlig høyt med sin forsvarsfirer, og laget gikk ut med et direkte press på motstanderen fra første sekund.

Etter åtte minutter ble derimot laget hardt straffet. Marek Hamsik brøt en ball og passet i bakrommet til Lorenzo Insigne. Spissen viste stort overblikk da han skrudde ballen på en berøring fra over 30 meter forbi en litt feilplassert Real-målvakten Keylor Navas.

Kom tilbake

Etter at Real-spillerne hadde kommet seg fra kalddusjen slo Karim Benzema til bare ti minutter senere. Han traff perfekt med en heading inne i feltet etter en utsøkt pasning fra Dani Carvajal, som brukte utsiden av høyrefoten.Dermed har den franske spissen scoret i fire strake CL-kamper. Hjemmelaget fortsatte presset mot Napoli-forsvaret, og tre minutter før sidebytte var Benzema bare centimeter unna sitt annet mål, men ballen slo på utsiden av stolpen. Kort etter pause viste Cristiano Ronaldo litt av sitt repertoar. Etter et par tobeinsfinter på kanten la han ut i 45 grader, og tyske Toni Kroos bredsidet ballen i mål bak Pepe Reina, som hadde havnet på feil fot.Glass og ramme Så var det Casemiros tur til å presentere seg. Det er ikke ofte han scorer, men 3-1-målet kan han sette i glass og ramme. Han fikk fulltreff på en retur like utenfor 16-meteren, og ballen skrudde inn i mål i lengste kryss. Da det syntes som om Real Madrid hadde punktert kampen, yppet Napoli seg med en kontring. Backen Marcelo er ofte veldig offensiv, men etterlater seg derfor mye rom, og det utnyttet gjestene. José Maria Callejon fikk sendt ballen ut i 45 grader, men Dries Mertens banket den over i stedet for å treffe nettmaskene. En redusering til 2-3 ville skapt spenning foran returkampen i Napoli 7. mars. Siden 2010/11-sesongen har Real Madrid nå vunnet 34 av de 39 mesterligakampene som er spilt hjemme på Santiago Bernabéu.I Gareth Bales skadefravær fikk James Rodríguez sjansen på topp i Real Madrid-angrepet sammen med Benzema og Ronaldo.

