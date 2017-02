Hykkerud vender hjem

– Hvis jeg ikke er lykkelig og ikke har tid med sønnen min, så må jeg gjøre en vurdering av hva skal gjøre, sa Joakim Hykkerud til TV 2 rett etter håndball-VM.

– Noah skal begynne på skolen til høsten, og jeg ønsker jo å være nær ham og se ham mye, sa han til NTB.Hykkerud var en del av det norske sølvlaget i VM og vurderte videre satsing i den tyske bundesligaklubben Hannover-Burgdorf. I stedet gjør han bruk av en klausul i kontrakten som gjør at han kan forlate klubben.Drammen har annonsert presentasjon av sine nye spiller torsdag klokka 10.00.31 år gamle Hykkerud kommer fra Notodden, men spilte for Drammen HK fram til 2011. Det var der telemarkingen skaffet seg et navn. Returen til Norge vil trolig gjøre det vanskelig for Hykkerud å holde på landslagsplassen.

(©NTB)