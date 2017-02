Elendig norsk dag for skiskytterjentene

Eckhoff pådro seg hele fire tilleggsminutter og var langt unna pallen. Til slutt skilte 4.22,3 minutter opp til den tyske gullvinneren Laura Dahlmeier.

– Det ble mange bom og mistet magasinet og greier. Jeg er fornøyd med de tre siste skytingene, men totalt sett for dårlig, sa Tiril Eckhoff.Kaia Wøien Nicolaisen kom unna med tre tilleggsminutter, men var for treg i sporet og hele fem minutter skilte opp til førsteplassen. Nicolaisen endte på 47.-plass. Marte Olsbu hadde ingen god dag på standplass. Fem bom sørget for at tilleggsminuttene rant på. 6.23,5 minutter skilte opp til Dahlmeier. Sørlandsjenta ble nummer 58. – Dette var rett og slett kjempedårlig, sier Marte Olsbu til NRK. – Nå har vi ingenting å tape foran stafetten. Vi må samle alt av energi fram mot den, sa Olsbu Fanny Horn Birkeland pådro seg fem tilleggsminutter og kom i mål på 50.-plass, hele 6.37,6 minutter bak gullvinneren. Birkeland ble nummer 63 av 99 startende. Tsjekkiske Gabriela Koukalová knep sølvet, mens Alexia Runggaldier sørget for italiensk VM-bronse.

