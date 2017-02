Thingnes Bø: – Svendsen er gullfavoritt

23-åringen, som står med to sølvmedaljer etter to individuelle renn i VM, mener Hegle Svendsen har bedre forutsetninger for å ta gull på torsdagens 20 kilometer enn ham selv. Thingnes Bø vurderer det dit hen at trønderen deler favorittstempelet med jaktstartvinner Martin Fourcade.

– Det er de to som har gjort det best på normaldistansen i mesterskap, og de er vanvittig sterke mentalt begge to. Jeg har dem som to store favoritter, sier han.

Lørdag kollapset Hegle Svendsen etter sprinten og ble liggende i målområdet i mange minutter. Trønderen beskrev selv episoden som en svært ubehagelig opplevelse, og var usikker på i hvilken grad den vil hemme ham i de kommende VM-rennene.

Thingnes Bø er trygg på at lagkameraten har viljestyrken som skal til for å reise seg.

– Jeg tror Emil på en måte er sterkere enn hva han tror selv, sier han til NTB.

Har nok tid

Thingnes Bø hevder Svendsen er en like stor gullkandidat til tross for problemene han fikk lørdag.

– Ja, kanskje ekstra (som følge av det). Han gidder ikke trene hele året for ikke å sitte igjen med noe etter et mesterskap. Emil er innbitt og kommer til å være klar, sier 23-åringen.

– I hvor stor grad vil det som skjedde påvirke Svendsen?

– Jeg tror det er bra han får noen flere dager imellom, og jeg tror det var smart av han å stå over jaktstarten. Fra én lørdag til torsdag har han fire dager, og det er nok til å glemme litt det som skjedde og komme tilbake igjen i modus, svarer Thingnes Bø til NTB.

Han håper at Svendsen klarer å legge vekk all eventuell frykt for at lørdagens vonde opplevelse kan gjenta seg.

– Hvis man skal gå og frykte det, er det ikke spesielt artig å stå på startstrek. Det er bare noe en må glemme og håpe at det aldri skjer igjen, Thingnes Bø.

Har tatt grep

Selv gikk den dobbelte sølvvinneren i årets VM også fullstendig tom for krefter på sprinten. Sisterunden var blytung og kostet ham gullet.

Foran søndagens jaktstart tok Thingnes Bø grep for å stå bedre rustet til å takle både det varme været og de tøffe løypene i Hochfilzen.

– Etter sprinten har jeg prøvd å drikke litt mer før løpene og få i meg litt mer energi. Det så ut som det var smart, med tanke på hvordan sisterunden min så ut på jaktstarten kontra på sprinten, sier han.

Hegle Svendsen sa mandag at han gjerne vil ha noen gode svar fra kroppen før han melder seg klar for ankeretappen på VM-stafetten. Thingnes Bø åpner for å ta over oppgaven dersom lagkameraten må melde pass, men tror ikke det er den beste løsningen.

– Jeg føler meg i bra form, så det er mulig at jeg kan stille opp hvis han ikke føler seg helt sterk. Men jeg tror måten vi løste stafetten på i fjor ved å prøve å komme oss av gårde fra resten av lagene, kan bli nøkkelen. Da tror jeg at jeg kan gjøre en bedre jobb på en av midtetappene. Det blir mye taktikk på sisteetappen og ofte en spurt, og der tar Emil meg i de fleste situasjoner, sa han.

Stafetten i Hochfilzen går lørdag.

(©NTB)