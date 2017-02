Stöckls GoPro-grep skal redde hjemmesitternes OL-test

Landslagssjefen tenker også på de OL-aktuelle hopperne som av ulike årsaker er hjemme:

* Kneopererte Kenneth Gangnes – som snart gjør comeback

* Formsvake hoppere som Anders Fannemel, Johann André Forfang, Tom Hilde og Joachim Hauer – som trener hjemme i et desperat forsøk på å bli tatt ut til ski-VM i Lahti

– Det er veldig viktig å hoppe her, selv om det skjer rett før VM i Lahti. Vi skal få et inntrykk av forhold, rytme i bakken, logistikk, transport, mat og alt som er nyttig, sier Stöckl.

Trener i 90-metersbakken

Kun fire norske hoppere er med på Asia-turneen, som startet i Sapporo og fortsetter i Pyeongchang onsdag og torsdag: Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson og Halvor Egner Granerud.

– Jeg håper de som er her nede kan fortelle dem hjemme hvordan OL-bakken er og kanskje sammenligne den med andre bakker. Jeg har planer om å sette GoPro-kamera på utøverne, slik at hoppernes perspektiv kan tas med hjem. Da kan de som er hjemme også få et inntrykk og lettere visualisere det nye anlegget, sier Stöckl til NTB.

– I tillegg får vi en treningsøkt i 90-metersbakken. Den bruker vi nesten aldri, bare i mesterskap. En nyttig gjennomkjøring, påpeker østerrikeren.

Det blir ikke noe B-preg på midtukerennene. Alle de store hoppnasjonene er på plass.

– Alle er her. Da kan man ikke si at vi gambler med VM-formen. Alle de store er her og får den samme utfordringen, sier Stöckl om reisebelastningen.

Sommerturen hadde effekt

Han påpeker at de norske har hatt stor nytte av sommerens tur til Asia. Da reiste de også til Lahti og Finland i etterkant, akkurat slik de gjør foran ski-VM neste uke.

– Tidssonetilpasning kan trenes opp. Det var en viktig tur vi gjorde sist sommer. Det ser ut til å ha hatt stor verdi. Gutta er friske og motiverte, ingen slitasje eller sykdom, sier Stöckl.

Senest fredag må han ta ut resten av VM-laget. Tande, Stjernen og Johansson er klare.

– Det kan du si, bekrefter Stöckl.

Han har ikke bestemt seg for om det blir fem eller seks hoppere i den norske VM-troppen.

– Vi har gjort begge deler og hadde med fem hoppere til VM i skiflyging, seks til VM i Falun for to år siden.

Vraker Sapporo-svak Granerud

Landslagssjefen utelukker Granerud fra VM-troppen. Asker-hopperen hadde 45.- og 26.-plass i Sapporo i helgen.

– Han er mer eller mindre ute av det (VM-kampen). Det blir vanskelig for ham. Han var ikke god i Sapporo og har ikke klart å bevise sitt potensial, sier Stöckl.

Granerud var ikke topp i tirsdagens kvalifisering i Pyeongchang heller. 120,5 meter holdt bare til 22.-plass. Andreas Stjernen ble firer, mens Robert Johansson var sjuendebest i kvaliken til onsdagens renn i OL-bakken.

Tande var forhåndskvalifisert. Han landet på 129 meter.

(©NTB)