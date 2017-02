Ny RBK-spiss strøk på medisinsk sjekk

For snaue to uker siden ble det annonsert fra portugisisk hold at Rosenborg hadde hentet den litauiske spissen fra Sporting Lisboa.

– Det var ikke vi som annonserte at Spalvis var klar for RBK. Det var Sporting Lisboa som gikk ut og sa at han var her. Dermed annonserte vi at han var klar – dersom han besto den medisinske testen. Det er en vesentlig forskjell, sier Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

– Vi så ikke nødvendigheten av å gå ut med det slik Sporting gjorde. For oss ble situasjonen vanskeligere da. Definitivt. Vi visste at det kunne drøye, og at vi kom til å bruke god tid, fortsetter RBK-treneren.

Spalvis var ikke med da Rosenborg vant treningskampen mot FC København i Danmark 2-0 lørdag. Den regjerende seriemesteren er på jakt etter en ny spiss etter at Christian Gytkjær ble solgt til tyske 1860 München.

– Sporting sendte oss en «frisk spiller» – som ikke er frisk. Det tar lengre tid enn vi ble forespeilet fra Sporting før Spalvis er kampklar. Vi kunne ikke brukt ham mot FCK, men ifølge Sporting var det mulig. Og vi er usikre på om han blir klar til seriestart, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye, som ikke utelukker at Spalvis likevel kan ende opp på Lerkendal med tid og stunder.

– Ja, det kan hende at vi er interessert i å ha ham her. Da kan vi styre opptreningen samtidig som Spalvis får tid til å bli kjent med klubben. Vi er ikke i tvil om at han blir frisk, og at han blir «topp vare». Men vi har ikke konkludert med det ennå. Den beslutningen haster ikke sånn på dagen, sier Bjørnebye – og legger samtidig et premiss for den løsningen:

– Sporting må i så fall betale regninga. Selvsagt. Og det tror jeg vi finner ut av, sier Bjørnebye, som også bekrefter at Rosenborg har andre navn på ønskelisten.

