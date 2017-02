Moholdt leder lite norsk lag i ski-o-VM

– Vi velger å gi løperne tidlig beskjed om uttaket. Da får de god tid til å forberede seg optimalt, sier landslagssjef Jon Ulvensøen.

– Etter EM ser vi at laget har mulighet til medaljer individuelt, i første hånd ved Lars Moholdt. I tillegg har vi mål om å kjempe om medalje på stafetten for menn.

Moholdt får med seg Bjørnar Kvåle, Øyvind Watterdal og Øyvind Wiggen til Russland, mens Evine Westlie Andersen er eneste kvinne.

– Vi har tre unge løpere som går for solide gjennomføringer og god mesterskapserfaring, sier Ulvensøen.

Mesterskapet i Russland avvikles i tiden 7. til 12. mars, med konkurranser hver dag. I tur og orden er det sprintstafett, sprint, mellomdistanse (kvinner og menn på hver sin dag), langdistanse og stafett.

Moholdt gikk inn til VM-gull på langdistanse på hjemmebane i Budor for to år siden. Han tok også bronse på mellomdistanse. Rindal-løperen har i tillegg tatt fire gull på de to EM som er avviklet siden forrige VM.

Før VM skal Norges beste løpere gjennom NM-løp de to kommende helgene. Først er det NM mellomdistanse til helgen, deretter NM langdistanse og stafett neste helg.

