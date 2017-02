Mangler 160 sitteplasser - kan bli degradert

– Vi må gå gjennom de ulike alternativene. Kanskje kan vi leie oss inn hos noen andre, men spørsmålet er om vi har penger til å løse det, sier klubbformann Sigvard Gustavsson.

Sveriges fotballforbund krever at lag i Damallsvenskan skal ha sitteplasser til 800 tilskuere. På Vittsjö IP er det bare 640. Dermed mangler Vittsjö-jentene 160 plasser for å få lisens.

– For at fotballforbundet skal være fornøyd, må vi ha sitteplasser til en tredel av innbyggerne her. I fjor hadde vi et snitt rett under 500. Det er naturligvis noe vi vil øke. Vi jobber for å få til det og vil bygge flere tribuner når vi har behov, sukker Gustavsson.

Klubben har søkt om dispensasjon fra de lisenskravene i 2017. Planen er å bygge ut stadion med flere sitteplasser foran 2018-sesongen.

– Jeg synes det er dumt for damefotballen. Vi blir tvunget til å kutte jentenes lønninger slik at vi har råd til å bygge tribuner som ikke vil bli brukt, sier klubbformannen oppgitt.

Sveriges fotballforbund påpeker at Vittsjö skulle ha gjennomført tiltakene allerede i 2014.

(©NTB)