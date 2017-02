Hijab-påbud under sjakk-VM skaper reaksjoner

– Jeg er ikke imot hijab-bruk, men jeg er imot at man skal bli tvunget til å bruke det, sier sjakkspiller Ellen Carlsen til NRK.

Hun er storesøsteren til Magnus Carlsen. Verdensmesteren fra 2015, Maria Mazytsjuk, har trukket seg fra turneringen i protest.

– Jeg hadde nok ikke spilt, selv om sjakk er drømmen min og VM er det største for enhver sjakkspiller. Men jeg kan ikke akseptere hijab på meg selv, sier Kimia Moradi.

Hun kom til Norge fra Iran som 16-åring og er student på sjakklinjen ved Norges Toppidrettsgymnas.

Norges fremste kvinnespiller, Sheila Barth Sahl, sier hun også hadde droppet spill i Iran.

– Dette faller vel inn i rekken av arrangementer hvor man glemmer å ta med kvinnene på råd. At man arrangerer ting for kvinnene, og glemmer å spørre hva som er best for kvinnene. Da blir det bare halvbra, sier Sahl til NRK.

