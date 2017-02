Lundby: – Jeg blir litt skuffet om jeg reiser hjem uten VM-medalje

Bare en uke etter torsdagens verdenscuprenn i Sør-Korea, skal Lundby kjempe om VM-gullet under ski-VM i Lahti.

– Det er veldig viktig å få vært med i Pyeongchang. Jeg må få et inntrykk av bakken foran det som skjer neste år (OL), sier Lundby til NTB.

– Jeg vet en del om bakkeprofilen, tilløpet, helning og radie. OL-bakken er moderne og fin, men jeg vet at tegninger kan avvike fra virkeligheten, sier en spent hopper fra Kolbukameratene.

Stusser over konkurrentene

Hun forstår lite av at enkelte konkurrenter dropper rennene onsdag og torsdag for å spare seg til VM.

– Noen står over, det ville ikke jeg gjort. Vi snakker tross alt om OL neste sesongen. Jeg skal ikke bare sjekke bakken, men fasilitetene rundt. Hva har jeg tilgang til under OL? Hvordan skal jeg forberede meg? Hvordan er logistikken? Da er dette prisen du må betale. Vi er vant til å reise mye. Det er en uke igjen til VM. Det skal ikke være noe problem, mener Lundby.

– Det er vanskelig å si om vi tar noen risiko med tanke på VM-formen. Jeg har god tro på at dette er den beste løsningen. Jeg har et suverent apparat rundt meg, som passer godt på. Det er viktigst å tenke OL, slår Lundby fast.

Har VM-medalje

Verdenscuptoeren var med på det norske mikslaget som tok sølv i Falun for to år siden. Etter fire seirer i årets renn, er hun en av de største norske gullhåpene i Lahti.

– Jeg forventer at jeg løser arbeidsoppgavene som jeg skal, og mest mulig klarer å tenke at det egentlig er snakk om et vanlig hopprenn. Det er store muligheter for medalje. Det var litt annerledes for to år siden. Da var vi mer i utfordrerposisjon.

– Nå kommer jeg til et VM i en posisjon som en av favorittene. Jeg har ledet flere renn og har lært meg å sitte alene på toppen. Det vil ikke være første gang, sier en selvsikker 22-åring.

– Jeg blir litt skuffet om jeg reiser hjem uten VM-medalje. Jeg vet at jeg kan, men mye kan skje. Vinden i Lahti er alltid et usikkerhetsmoment. Det har aldri vært flere jenter i toppen. Jeg skal være med i det jeg tror blir tidenes jevneste dame-VM, sier Lundby til NTB.

Ingen grenser

Hun tok sesongens fjerde seier i verdenscupen i Ljubno i helgen. Lundby har vist at hun kan slå suverene Sara Takanashi.

– Jeg har drømt og visst at jeg har potensial til det. Fire seirer er ganske kult. Jeg følte det skulle skje i vinter, men det er lett å si når det har skjedd, sier Lundby.

– Det er ingen grenser. Jeg tør ikke love medalje i VM, til det skjer det for mye i skihopping, men det kan skje, sier en spent formhopper.

Hun måtte via Moskva for å komme seg til OL-testingen i Pyeongchang.

– Jeg skal pleie jetlaget litt. Jeg er ikke kjempegod på flysoving, medgir Lundby.

Suksessen i vinter har ført til langt større oppmerksomhet.

– Det er veldig kult at folk følger med. Jeg føler ikke at det gir ekstra press. Det er snarere motiverende. Jeg nyter det. Det er denne situasjonen jeg vil være i, sier totningen foran sitt femte verdensmesterskap.

Tre verdenscuprenn gjenstår. Etter VM venter avslutning på hjemmebane i Holmenkollen 12. mars.

