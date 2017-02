Lazio rotet bort seieren mot Milan

Lucas Biglia sendte hjemmelaget i ledelsen da han satte inn i en straffe helt mot slutten av 1. omgang. Han fikk muligheten fra ellevemeteren etter at Ciro Immobile hadde blitt felt innenfor straffeområdet.

Det ble en lite velspilt og spennende annenomgang, i hvert fall de første 40 minuttene. Immobile hadde en stor sjanse helt mot slutten av kampen, men skjøt svakt rett på målvakten. Det kunne punktert kampen, men like etter det var det gjestene som kom til nettkjenning.

Fem minutter før slutt slo angriperen Suso til. Han vant ballen høyt opp i banen og klarte å tråkle seg gjennom det tettbefolkede Lazio-forsvaret før han sendte ballen i mål til ett viktig bortepoeng.

- Det var et dyrebart poeng for oss. Vi skal gjøre alt for å kvalifisere oss til europaligaen. De spilte en god kamp fram til de scoret. Vi kom tilbake i annen omgang, og de skapte jo bare sjanser etter at vi hadde ført nesten hele laget framover, sa Milans målscorer Suso til Mediaset.

Milan ligger beskjedent plassert på sin sjuendeplass, men har bare fire poeng opp til byrival Inter på fjerdeplass som er den første europaligaplassen. Lazio ligger på 6.-plass med tre poeng mer.

