Ingen god utfordel for verken Kilde eller Jansrud

Dermed blir det vanskelig for de to norske å kapre en medalje ettersom del to kjøres i slalåm.

Østerrikske Romed Baumann leder når de beste har kjørt. Han leder med 0,12 sekunder på Adrien Theaux fra Frankrike, og 0,32 på Martin Cater fra Slovenia og Thomas Dressen fra Tyskland som deler tredjeplassen.

Kjetil Jansrud ligger på femteplass, 0,68 bak Baumann. Slalåmspesialistene Alexis Pinturault og Marcel Hirscher ligger på henholdsvis 14.- og 16.-plass så langt. Pinturault er 1.46 bak Baumann, mens Hirscher er 2,30 bak sin landsmann.

Jansrud var tydelig preget av forkjølelsen da han snakket med pressen etter utfordelen.

– Jeg har vært sånn hver dag, sa Jansrud som hele tiden hostet og harket.

– Er det helsemessig forsvarlig, kjører jeg (slålamdelen). Jeg har ikke hørt noe annet. Det har vært slik hver dag. Etter anstrengelse har det vært helt forferdelig. Det viste seg godt nå, når jeg ikke har så god tid til å roe ned, sa Peer Gynt-alpinisten.

En litt kort utfor gjorde det vanskelig å sikre stor luke til slalåmspesialisten.

– Det var helt greit. Det var litt trøblete i midtperioden hvor jeg ikke fant helt flyten, sa Jansrud om sin utfor.

– Det var ikke akkurat den utforen jeg hadde håpet på, men nå er jeg hvert fall i angrepsposisjon før slalåmen og alt kan jo skje. Hvis jeg treffer, kan jeg henge med de jeg kjemper mot vanligvis, sa Kilde til NTB etter utforen.

Nå skal han kjøre slalåm med senkede skuldre.

– Det er lenge siden jeg har hatt slalåmski på beina, men jeg skal hvert fall gi mitt beste.

(©NTB)