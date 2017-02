Uforandret sykdomsbilde for Jansrud

– Denne utsettelsen på ett døgn betyr ikke stort. Det er vel bare å forholde seg til at det ble utsatt til søndag. Forhåpentlig får jeg en natt til å behandle sykdommen på, men det er også alt. Vi er jo ikke uvante med at renn kan bli utsatt og flyttet som nå, sier Jansrud til NTB.

Vi møtte ham på det norske utøverhotellet i St. Moritz på kveldingen lørdag. Han hadde da vært gjennom en lang dag i bakken og litt avslapning på hotellet.

– Det har ikke skjedd så mye med sykdommen det siste døgnet, men jeg må vel innrømme at jeg føler meg litt lettere i hodet og øreganger og slikt. Likevel må jeg innrømme at jeg hoster like mye. Det som har kostet mye krefter de siste dagene, er de fysiske anstrengelsene, forteller han.

– Nå slipper jeg fysiske anstrenger i dag (lørdag), og det kan nok være litt positivt for meg, legger han til.

Udramatisk

Han forteller om en temmelig avslappende og udramatisk dag på toppen av utforløypa lørdag. At det blir utsettelser og værproblemer er løperne vant med.

– Det er ikke så mye å fortelle om det som skjedde på toppen, bortsett fra at det er en haug løpere som bare sitter og venter på at det skal skje noe. Alle forbereder seg på sin måte. Det ble ekstra vanskelig for Aleksander (Aamodt Kilde). Han hadde et tidlig startnummer og måtte være klar hele tiden, i tilfelle det skulle gå an å kjøre. Vi andre prøvde bare å få tiden til å gå, forteller Jansrud.

Han hadde ikke noe å si på avgjørelsen om å utsette til søndag. Det var renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Marcus Wallner som hadde siste i ord.

– Det virker som om det har vært en grei avgjørelse, for tåka kom og gikk hele tiden, mener Kjetil Jansrud.

Tidligere start

Jansrud forteller også at det blir nytt nummervalg til søndagens renn.

– Jeg tipper jeg kommer til å velge nummer sju søndag. Jeg valgte et sent nummer til lørdags renn, for da hadde det kommet snø, og jo flere som hadde kjørt på underlaget før meg, jo raskere ville det bli. Slik kommer det ikke til å bli søndag. Det blir overskyet, så jeg vil ikke gamble på sikt og slike ting, forklarer Vinstra-løperen.

Han legger til at han ikke måte foreta seg noe spesielt eller ta spesielle forholdsregler i ventetiden på toppen på grunn av sykdommen.

– Det beste hadde selvsagt vært å få være på hotellet og få avlysningen der, men slik fungerer ikke verden, sier han med et smil til NTB.

Vil kjøre nesten alt

Kjetil Jansrud har hatt en trøblete start på VM med sykdom og virus herjende i kroppen, men han er likevel innstilt på å kjøre alt, bortsett fra slalåm som går på avslutningsdagen søndag om en uke.

– Jeg vil gjerne kjøre det jeg kan i VM, og både storslalåm og lagkonkurransen kan være aktuelt for meg, men laget er ikke tatt ut ennå. Det som er sikkert er at jeg kjører kombinasjonen som går mandag, sier han.

– Men jeg må se på energinivået mitt etter utfor og kombinasjonen, for å se hva som kan være aktuelt for meg, sier han videre.

Han sier også at han ser fram til kombinasjonen som blir en ren utfor-slalåmkombinasjon. Det passer han bra, og det er lenge siden han har kjørt en slik kombinasjon.

– Hvis du kunne velge, ville du helst ha kjørt utforen lørdag?

– Det er spådd mye dårligere vær i morgen med mye skyer. Det kan gjøre sikten dårligere, så dersom det hadde vært mulig å kjøre lørdag, ville det kanskje vært det beste. Men tåka gjorde det umulig.

