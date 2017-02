Higuain-dobbel opprettholdt Juventus' tabelledelse

Argentineren satte inn 1-0 etter 37 minutter. Han punkterte kampen med sin 2-0-scoring fire minutter etter pause. Cagliaris Nicolo Barella fikk marsordre etter sitt andre gule kort halvveis ut i annen omgang.

Resultatet gjør at Juventus fortsatt har sju poengs ledelse på tabelltopp.

Roma gjorde jobben

Sju poeng bak ligger Roma, som tidligere søndag gjorde jobben mot bunnlaget Crotone og vant 2-0 etter scoringer av Radja Nainggolan og Edin Dzeko.

De tre poengene kommer godt med for det italienske hovedstadslaget, som jakter Juventus på toppen av tabellen i serie A.

Dzeko fikk en lei start på kampen mot Crotone da han misbrukte et straffespark i det 17. minutt ved å sette ballen utenfor stolpen. Det var hans annen straffebom denne sesongen. Den belgiske midtbanespilleren Nainggolan sendte likevel Roma i ledelsen rett før pause, og i annen omgang fikk også Dzeko sitt mål da han økte til 2-0 drøye ti minutter før slutt.

Inter fortsetter å vinne

I Milano tok Inter sin åttende strake hjemmeseier under Stefano Pioli, som tok over treneransvaret i klubben i begynnelsen av november. Éder og Antonio Candreva scoret målene i 2-0-seieren over nedrykkstruede Empoli.

Inter ligger på fjerdeplass i Serie A, seks poeng bak Napoli på plassen foran.

Haitam Aleesami var nok en gang ubenyttet reserve da Palermo ikke maktet å følge opp forrige helgs seier mot Crotone og tapte 1-3 for Atalanta på hjemmebane. Laget til den norske backen ligger under nedrykksstreken i Serie A, på 18.-plass.

I søndagens mest målrike kamp i Italia vant Torino festforestillingen mot bunnlaget Pescara 5-3. Sassuolo tapte 1-3 for Chievo på hjemmebane.

(©NTB)