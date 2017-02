OL-håpet sluknet for Norges ishockeykvinner

Med to strake tap i kvalifiseringen er det ikke lenger mulig for Norge å bli gruppevinner. Torsdag gikk Laura Rollins jenter på et 0-5-nederlag for Tsjekkia.

Norge havnet under etter to og et halvt minutt, men Silje Holøs utlignet bare fire minutter senere. Andrea Dalen og Line Bialik var henholdsvis nest og tredje sist på pucken.

Stillingen holdt seg lenge. Litt over halvveis ut i midtperioden gjorde Lara Stalder 2-1 og scoret sitt annet mål for dagen. Hun sto også bak 4-1-målet helt på tampen av kampen.

I mellomtiden noterte også Evelina Raselli seg på scoringslista. Sveitsernes tredje nettkjenning kom drøyt fem minutter før slutt.

Sveits står med full pott etter to av tre kamper i kvalifiseringen. Søndag skal Norge bryne seg på Danmark, som også er uten poeng.

Bare gruppevinnerne får være med i OL-turneringen i Pyeongchang.

