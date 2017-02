Mané-dobbel endte Klopp-krisen

Mané brukte 138 sekunder på å avgjøre toppkampen og bringe optimismen tilbake til Anfield etter en tung start på 2017.

Først sendte han hjemmelaget i ledelsen da han ble spilt alene med Tottenham-keeper Hugo Lloris i det 16. minutt. Like etterpå vant senegaleseren ballen på midten og avsluttet til slutt angrepet ved å gjøre 2-0 på en retur, etter at både Adam Lallana og Roberto Firmino misbrukte sine sjanser foran mål.

Liverpool innledet sesongen med feiende flott og energirik fotball, men før oppgjøret mot Tottenham hadde mannskapet til Jürgen Klopp fortsatt til gode å vinne en Premier League-kamp i 2017.

Mange av de kampene gikk uten Mané, som nylig representerte Senegal i afrikamesterskapet. 24-åringen, som kom fra Southampton i sommer, har vært involvert i 15 av Liverpools seriemål denne sesongen.

Trykk og tempo

Mot Tottenham var trykket og tempoet tilbake på Anfield. Liverpool dominerte de første 45 minuttene og kjørte over London-laget som hadde mer enn nok med å demme opp for en energisk Mané.

– Det er ikke noe nytt under solen, men nå lykkes Liverpool med det de ikke har lyktes med den siste tiden. De går rett i strupen på Tottenham, kommenterte Petter Myhre i TV 2s studio.

Liverpool har tradisjonelt sett et godt tak på Tottenham, og med den tidlige Mané-dobbelen så det mørkt ut for Mauricio Pochettinos mannskap. Christian Eriksen hadde et brukbart forsøk på frispark, mens Harry Kane ble korrekt avblåst for offside da han satte ballen i nettet etter hvilen.

Jevn toppkamp

Tottenham beholder likevel annenplassen på tabellen bak suverene Chelsea. Resultatet legger imidlertid grunnlaget for det som kan bli en spennende avslutning i toppen av Premier League.

Kun to poeng skiller fra Tottenham til Manchester United på 6.-plass. Liverpool har fjerdeplassen, ett poeng bak Tottenham og Arsenal.

Serieleder Chelsea møter Burnley på bortebane søndag. Mandag skal Manchester City i aksjon mot Bournemouth, også det på bortebane.

(©NTB)