Ladet opp med dans før sølvløpet

Lillebror Bø gjorde en strålende sprint og ble belønnet med karrierens sjette VM-medalje. Ikke lenge etter målgang fikk 23-åringen en bamseklem av en stolt storebror.

– Da var han helt utmattet. Han klarte ikke si så mye, men var helt i kjelleren, sa Tarjei Bø til NTB i pressesonen i Hochfilzen.

Før start hadde Bø-brødrene også noen minutter for seg selv.

– Vi satt sammen i bua og hørte på musikk. Vi danset litt og hadde litt god stemning der. Han var veldig avbalansert og rolig, røpet Tarjei – som allerede etter nedturen på torsdagens blandede stafett varslet at lillebroren ville slå fryktelig tilbake.

– Jeg sa allerede da at han alltid reiser seg raskt. Jeg visste han kom til å gjøre det bra i dag. Det var synd han var sju tideler unna den perfekte dagen, sa Tarjei.

Full av beundring

Han fikk samtidig ikke fullrost måten sølvgutten håndterte lørdagens oppgave på.

– Han gjør et så godt løp, det er bare helt fantastisk. Han ble nesten verdensmester for tredje året på rad, og det er helt rått når du er så ung. Han har kanskje det råeste mesterskapshodet jeg vet om. Jeg er veldig stolt av å være broren hans, lød attesten.

På spørsmål om hva som gjør at lillebroren har utviklet evnen til å prestere i store mesterskap, svarte han følgende med et bredt glis:

– Jeg har plaget han i alle år. Han har fått et skall som er hardere enn de fleste.

Storebror Bø tror ikke Johannes vil bruke mye tid på å ergre seg over gullet som glapp med sju små tideler.

– Han var nok skuffet da han gikk over mål, men da han våknet til litt, skjønte han nok at han hadde gjort et helt supert løp. Det vare bare én utøver som var bitte litt bedre, sa han.

Overrasket seg selv

Selv innledet Tarjei sitt VM med 14.-plass på sprinten. Det var sterke saker tatt i betraktning at den sykdomsplagede Markane-løperen ikke har gått et eneste verdenscuprenn tidligere i år.

– Jeg er kjempefornøyd. Det var et tøft løp, det så du på Emil og Johannes. Vi måtte i kjelleren, og jeg er strålende fornøyd med å bli nummer 14, oppsummerte han for egen del.

– Jeg er jo nærmere teten enn jeg burde ha vært. Jeg er en strafferunde bak Johannes, og det hadde jeg aldri forventet, tilføyde han.

Søndag fortsetter VM med jaktstart.

