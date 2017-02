Vinter-OL døgnet rundt på TVNorge

9. februar neste år tennes ilden i Pyeongchang. I de 16 dagene som følger kommer TVNorge til å ha OL-sendinger 24 timer i døgnet.

Det skal deles ut gull i 102 øvelser. Alle øvelser med norske medaljesjanser vil bli vist direkte på TVNorge.

Også Eurosport Norge og Eurosport 1 blir spekket med øvelser og stoff fra OL. Discovery Networks Norway kommer til å ha 135 akkrediterte medarbeidere på plass i den sørkoreanske OL-byen om nøyaktig ett år.

– Vi er svært stolte over å kunne kalle oss «Home of The Olympics», og gleder oss stort til denne oppgaven, sier sportsdirektør Jan-Erik Aalbu i Eurosport og Discovery Networks Norway i en pressemelding.

I juni 2015 ble det klart at Discovery hadde kjøpt rettighetene til å sende OL i årene 2018-2024. Ett år før lekene går Aalbu ut med den overordnede målsettingen:

– Vårt mål er å gi norske seere den beste TV-opplevelsen av et OL de noen gang har fått. Det skal vi realisere, men det er klart – det blir enda enklere å nå det målet om Norge har suksess. Hvis våre utøvere henter hjem 15 gull, blir også TV-sendingene fine, sier Aalbu.

(©NTB)