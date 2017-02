Russisk skiskytter suspendert

Det bekreftet Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i en kort uttalelse fredag.

Glazyrina er suspendert som følge av etterforskning som er gjort i forbindelse med de mye omtalte McLaren-rapportene.

Den russiske utøveren skulle ha stilt til start på fredagens VM-sprint i Hochfilzen, men noen timer før start kom beskjeden om at hun erstattes av en lagvenninne.

I kjølvannet av dopingavsløringene som framkom i andre del av McLaren-rapporten nedsatte IBU i desember en arbeidsgruppe for å se nærmere på funnene som ble gjort. Det er denne gruppens arbeid som ligger bak fredagens suspensjon, opplyser IBU.

Umiddelbar effekt

– Etter å ha samlet inn tilleggsinformasjon og dokumenter, har arbeidsgruppen kommet fram til at en frivillig midlertidig suspensjon skulle implementeres, som følge av at ulike dopingprøver fra den aktuelle utøveren kan ha inneholdt forbudte stoffer og at dopingkontroller gjennomført av RUSADA (Russlands antidopingbyrå) kan ha blitt manipulert, heter det i uttalelsen fra forbundet.

Styret i Det internasjonale skiskytterforbundet møttes fredag og støtte forslaget om å suspendere Glazyrina. Suspensjonen har effekt allerede fra fredag.

Den mye omtalte McLaren-rapporten navnga 31 russiske skiskyttere i forbindelse med organisert doping. Bevisene som foreligger anses samtidig ikke å være tilstrekkelige til å utelukke disse.

– Vi mangler de bevisene vi trenger på bordet for å anmelde disse sakene. Det er et krav til oss at vi skal være mer enn 50 prosent sikre, gjerne opp mot 80 og 90 prosent sikre, på å vinne en sak før vi anmelder den, sa IBU-president Anders Besseberg til NTB tidligere denne uken.

– Men kanskje får vi hjelp. IOC har også to kommisjoner som jobber, og det blir retesting av lagrede prøver avgitt av russiske utøvere, tilføyde han.

Sju etterforskes fortsatt

Av de 31 russerne som er nevnt i McLaren-rapporten var inntil fredag bare to suspendert av IBU. Det var de to som IOC allerede hadde innledet dopingsak mot. For øvrig har begge lagt opp.

IBU har innledet etterforskning av de 29 andre, men 22 av sakene er siden henlagt på grunn av manglende bevis. For de sju andre, blant dem Glazyrina, pågår etterforskningen fortsatt.

