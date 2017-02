Langrennskomitélederen: – Trist for Johaug

– Det er selvsagt trist for Therese Johaug. Hun hadde jo håpet å bli frikjent, så det er forståelig. Men når reglementet slik det er, har vi vært forberedt på at hun ville bli dømt, sier Torbjørn Skogstad til NTB.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund mener med sin utestengelse på 13 måneder at utøveren har det hele og fulle ansvaret for hvilke stoffer man putter i eller har på kroppen. For Johaug tilfelle så hjalp det ikke å sjekke ut med egen lege.

– Vi oppfatter fortsatt dette som et hendelig uhell i og med at Therese sjekket det med legen (Fredrik Bendiksen). Vi vil ikke be utøverne være noe mer forsiktige enn de har vært til nå. Men sett i lys av det som kom fram av høringen, så vil nok dette gjøre de fleste mer bevisst, mener Skogstad.

