Johaug skuffet over 13 måneders utestengelse

Domsutvalget reduserte Antidoping Norges (ADN) innstilling om 14 måneders utestengelse med én måned. Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno, i september 2016.

Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen blir stående.

– Jeg vil bruke de nærmeste dagene til å tenke igjennom hva jeg skal gjøre videre sammen med min advokat, sier Johaug i en kommentar sendt ut fra advokat Christian B. Hjort.

OL-håp

Under høringen på Ullevaal stadion for noen uker siden, der domsutvalget fikk presentert saken for første gang, pekte Johaug selv på konsekvensene ved en 14 måneders utestengelse, som Antidoping Norge foreslo, og de 12 månedene som er WADA-kodens minstestraff for denne typen regelbrudd.

– Det er enormt stor forskjell. Med 12 måneder kan jeg gjøre de forberedelsene jeg kan før OL. Blir det 14 måneder, mister jeg hele forsesongen og den optimale oppladningen til OL, sa Johaug.

Nå er hun dømt til en straff midt imellom de to. Det betyr trolig at hun – dersom dommen blir stående – kan komme til OL neste vinter i god form.

– Therese hadde håper på en kortere straff og er veldig langt nede nå. Men jeg håper at når hun får dette litt på avstand, så får hun tilbake glimtet i øyet og kan bruke OL som en motivasjonsfaktor, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NTB.

Ankerett

Både Johaug selv, Antidoping Norge, Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Verdens antidopingbyrå (WADA) kan anke dommen fra NIF. Advokat Hjort har ikke tatt stilling til ankespørsmålet, men mener Johaug burde sluppet straff.

– Jeg ser ikke helt hva domsutvalget mener hun burde gjort annerledes når hun gjorde de hun mente var riktig ved å spørre legen sin (Fredrik Bendiksen), sier Hjort til NTB.

Han får støtte fra idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner, som via norske medier har fått med seg fredagens dom.

– I tillegg til å slå fast at legen anbefalte medisinen, sier dommerne at Johaug er lite å bebreide for videre undersøkelser. Men de sier ikke hva de forventer at hun i tillegg skulle ha gjort. Jeg mener de (domsutvalget) stiller for strenge krav. Er hun uten å bebreide, burde de landet på at hun er uten skyld, sier Kjenner.

Ønsket skjerpet straff

Antidoping Norge ville ha Johaug straffet etter WADA-koden og hevdet det fantes skjerpende omstendigheter som tilsa at minimumsstraffen på 12 måneder ikke var tilstrekkelig. Dette mente også domsutvalget.

– Det første er Johaugs holdning til utøvers ansvar for ikke å ha forbudte stoffer i kroppen. Hun forklarte onsdag at hun aldri sjekker medisiner hun får selv. Der mener vi hun kan klandres, sa prosessfullmektig i saken, advokat Niels R. Kiær.

Antidoping Norge uttalte fredag at de også vil bruke litt tid på å vurdere ankespørsmålet.

– Påtalenemnda i Antidoping Norge vil bruke noen dager på å lese dommen grundig og vurdere begrunnelsen nøye før det tas en endelig avgjørelse. Påtalenemnda merker seg at NIFs domsutvalg deler påtalenemndas syn på at utøver har et personlig ansvar, sier Kiær i en pressemelding.

