Finsk FIS-styremedlem tror Johaug-dommen blir anket

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund kom fredag med sin avgjørelse i den mye omtalte Johaug-saken. Dommen blir fort anket av FIS om vi skal tro Martti Uusaitalo.

– Styret i FIS har ennå ikke bestemt seg for å anke denne dommen, men ut ifra de diskusjonene vi har hatt i styret har jeg et sterkt inntrykk av at det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke, sier han til den finske avisen Ilta-Sanomat gjengitt av TV 2.

– Også den andre mulige klageren, WADA (Verdens antidopingbyrå), vurderer dette. Jeg anser det som veldig sannsynlig at enten den eller den andre kommer til å klage; kanskje lager vi en felles anke, tilføyer Uusaitalo.

Det finske FIS-styremedlemmet mener Johaug burde blitt straffet med to års utelukkelse.

Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol i september i fjor. Skistjernen har forklart at hun fikk i seg den anabole steroiden etter å ha brukt kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno.

