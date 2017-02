Killi best i slopestylekvalifisering

Killi vant 2. kvalifiseringsheat i Quebec by med 93,66 poeng, foran Emma Dahlström som fikk 91,66. Sarah Höfflin fra Sveits vant det første heatet med 91,33.

Det var 32 deltakere i kvalifiseringen: De åtte beste er klare for søndagens finale.

I mennenes kvalifisering var det fire heat, og de fire beste i hvert er klare for finale. Christian Nummedal ble toer i det første heatet, Felix Stridsberg-Usterud treer i det andre og Øystein Bråten treer i det siste.

Fornøyd sjef

– Hele laget viste sterk kjøring i dag. Johanne er nok en gang god når det gjelder og kjører smart. Hun har også mer å gå på i finalen, sa sportssjef for freeski Christopher Frankum.

– Christian har vært sterk på alle treninger og kjørte fantastisk da det gjaldt i dag. Det samme med Felix og Øystein, som er smarte og stabile i kjøringen. En veldig god norsk dag.

Nummedal hadde to gode omganger og fikk 87,66 for den beste. Stridsberg-Usterud fikk 85,66, mens Bråten hadde 85,66 som best.

To utslått

Høyeste poengsum blant mennene hadde sveitsiske Jonas Hunziker med 93,33. Canadierne Alex Bellemare og Alex Beaulieu-Marchand og briten James Woods var øvrige heatvinnere.

67 menn deltok, og to nordmenn ble slått ut. Eirik Sæterøy endte på 26.-plass med 76,33 poeng og Birk Ruud på 41.-plass med 66,66 poeng. De var henholdsvis nummer 8 og 11 i sine heat.

