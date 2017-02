Skadetrøbbel for svensk alpinstjerne

Det svenske gullhåpet slo høyrehånden under en treningsøkt i Watles. Hun måtte avbryte treningen for å få behandling. Svensken fikk is på den, før den så ble bandasjert.

– Jeg "kjørte over" tommelen. Det pulserer. Det kjennes som om jeg har fått et slag på den, sier Hansdotter.

Omfang og eventuell konsekvens av skaden er foreløpig ikke kjent.

Kvinnenes VM-slalåm kjøres 18. februar. Hansdotter, som er regjerende verdensmester, er foreløpig nummer fire i slalåmcupen sammenlagt. Den ledes av amerikaneren Mikaela Shiffrin.

