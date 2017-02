NHL-stjerner kan miste 2018-OL

Den amerikanske toppligaen National Hockey League (NHL) har satt seriespillet på vent under OL siden 1998. Nå truer ligaen med å bryte denne ordningen. Den internasjonale olympiske komité (IOC) nekter å betale forsikringer og reisekostnader for spillerne, noe som har fått toppene i NHL til å steile. Kostnaden var på drøyt 116 millioner kroner under Sotsji-OL i 2014.

– Hvis ikke IOC betaler, så er ikke dette noe vi trenger å tenke på engang, sier NHL-sjef Gary Bettman.

Mange klubbeiere i NHL har allerede vært skeptiske til å sende spillerne til vinterlekene. De peker spesielt på risikoen for skader.

IOC-president Thomas Bach møtte NHL og ligaens spillerunion forrige uke, men altså uten å komme til en løsning rundt OL i Pyeongchang i 2018.

– Vi ønsker selvfølgelig å se de beste spillerne i Pyeongchang. Vi vet at spillerne føler det samme, sa Bach etter møtet.

– Derfor håper vi på en løsning, slik at spillernes olympiske drømmer kan gå i oppfyllelse, la han til.

President René Fasel i Det internasjonale ishockeyforbundet (IHHF) sa tirsdag at IHHF vil ta kostnadene som ikke lenger dekkes av IOC. Likevel har NHL foreløpig ikke gått med på en pause i februar neste år.

– OL fortjener å ha med de beste spillerne, så jeg føler en plikt til å sørge for at de blir med, sier Fasel.

Han forventer et nytt svar fra ligaen i løpet av mars.

Leder for den amerikanske OL-troppen, Alan Ashley, røper at det kan bli aktuelt å reise til OL med landets beste college-spillere, spillere som ikke er med på lag i NHL.

