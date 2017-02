Barcelona til finale med ni mann

Laget hadde med seg 2-1-ledelse fra den første kampen i hovedstaden, og Luis Suárez økte ledelsen da han var framme på keeperreturen etter et skudd fra Lionel Messi rett før pause.

Da så det greit ut, men i annen omgang endret bildet seg i gjestenes favør. I det 58. minutt ble Sergi Roberto utvist for to gule kort, og Atlético festet et grep om kampen.

Like etter scoret Antoine Griezmann, men til hans store frustrasjon ble målet feilaktig annullert for offside.

Atlético-spiller Yannick Carrasco måtte også gå i garderoben da han fikk sitt annet gule kort, men selv med ti mot ti var det gjestene som dominerte. Kévin Gameiro misset et straffespark i det 80. minutt etter at han selv ble felt av Gerard Piqué, men tre minutter gjorde han opp for det ved å sette inn 1-1.

Stolt Simeone

Atlético måtte ha ett mål til for å tvinge fram ekstraomganger, men Barcelona holdt ut de siste minuttene. I den hektiske avslutningen ble også Suárez utvist for to gule kort, og Barcelona måtte fullføre fem overtidsminutter med ni mann.

Gjestene jaget febrilsk mål, uten å lykkes. Atlético har ikke vunnet på Camp Nou siden 2006, men trener Diego Simeone var stolt av spillerne.

- Vi kan holde hodene høyt og vite at vi har tre fantastiske måneder framfor oss, dersom vi opprettholder nivået vi viste i dag, sa han.

Gameiro tok straffe tirsdag etter at Griezmann har misset fem av sju straffespark denne sesongen. Det virker som franske straffeskyttere for Atlético Madrid ikke er en god kombinasjon.

Dommerkritikk

Utvisningen, hans første som Barcelona-spiller, betyr at Suárez mister finalen i mai. Uruguayaneren var alt annet enn tilfreds med dommerens vurdering, selv om det siste gule kom for albuebruk.

- Det får meg til å le, for det virket som han ønsket at det skulle gå slik, sa han til Gol Television om dommeren.

- Vi må se om vi kan anke det siste gule kortet, for det skulle ikke engang vært frispark, men vi vet allerede hvordan det vil gå.

Finalemotstanderen blir klar onsdag kveld. Da møtes Alavés og Celta til returkamp etter 0-0 i første kamp.

