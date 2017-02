Stöckl vil ikke VM-gamble med Gangnes

Gangnes er på vei tilbake fra sin tredje korsbåndskade. Hopperen fra Kolbukameratene har selv uttalt at han håper på hoppe igjen i månedsskiftet februar/mars - midt under ski-VM i Lahti.

- Absolutt ikke, svarer Stöckl når NTB spør om han er fristet til å fremskynde Gangnes sitt comeback og ta ham med til Finland.

- Det er ikke et alternativ, påpeker landslagssjefen.

Gangnes har vært ute i åtte måneder. Hopperen har ikke utelukket et comeback under Raw Air like etter VM.

- Min jobb er snarere å sørge for at han ikke prøver å komme tilbake for tidlig. Han må være 100 prosent. Vi vil ikke risikere tilbakeslag, og da tenker jeg både sportslig og menneskelig, sier Stöckl.

Minst fem mann i VM

- Hadde du tenkt annerledes om det var OL og ikke VM?

- Nei, jeg hadde holdt igjen også i en OL-sesong, sier landslagssjefen.

Og mens Gangnes har slitt med skade, har Johann André Forfang, Anders Fannemel, Joachim Hauer og Tom Hilde opplevd formsvikt.

Fire mann får sjansen under verdenscuprennene i Asia. Daniel-André Tande er bankers på VM-laget. Det samme er ventelig Andreas Stjernen og Robert Johansson, som Stöckl omtaler som "ganske klare". Halvor Egner Granerud får også sjansen i Sapporo og Pyeongchang.

- Det er nesten to uker igjen til VM. Vi kommer uansett til å reise med fem mann til Lahti. Vi må ha én reserve til lagkonkurransen dersom vi blir rammet av sykdom eller skade, påpeker Stöckl.

Har vært i trøbbel før

Han vil ikke si at vinterens formsvikt har vært den vanskeligste perioden som norsk landslagssjef.

- Det har vært flere vanskelige episoder, som da vi ikke kom til finalen i min første lagkonkurranse i 2011 (åttendeplass i Kuusamo). Vi har vært gjennom dette før, sier landslagssjefen.

Slovenia har også tidvis slitt i vinter, mens spesielt Polen har slått voldsomt tilbake.

- Slovenia og Norge har ikke vært på samme nivå som i fjor. Polen, Tyskland og Østerrike har gått en annen vei, spesielt når det gjelder dresskutt og utstyr. Det er ting som har overrasket oss, medgir Stöckl.

Hopperne gjør seg klare til en seig flytur østover. Hele 14 timer venter hopperne før de er i Sapporo. Både i München og Tokyo venter mellomlandinger.

- Det er bedre enn bil i 14 timer, bortsett fra at jeg ikke kan snakke i telefonen. Jeg bruker tiden godt. Videoanalyse, utøversamtaler, gjennomgang av VM og tidsplaner står på programmet. Jeg får også tatt unna regninger. Og de har også et bra filmtilbud på disse flightene, sier Stöckl.

Det siste rennet før VM går i OL-byen Pyeongchang 16. februar. Hopperne kommer hjem til Norge i noen få dager før avreise til Lahti 21. februar.

(©NTB)